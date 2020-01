Standard en Anderlecht krijgen zware boetes na gebruik vuurwerk en rookbommen, Cercle moet dokken voor gegooide muntstukken

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag de maximumboete van 5.000 euro opgelegd aan Standard Luik wegens massaal gebruik van pyrotechnisch materiaal in de Clasico tegen RSC Anderlecht. In diezelfde partij gebruikten ook Brusselse supporters vuurwerk en rookpotten, wat paars-wit op een boete van 4.000 euro komt te staan.

De kraker tussen Standard en Anderlecht van 15 december vorig jaar op Sclessin stond bol van de incidenten. In de thuisvakken werd voor de aftrap Bengaals vuur gebruikt. Luikse fans gooiden ook vuurpijlen op het veld en bommetjes in de neutrale zone. De aftrap werd daardoor een tweetal minuten later gegeven. Ook in minuten 40 en 77 waren er incidenten met pyrotechnisch materiaal.

Ook Anderlecht in de fout

Maar ook uit de rapporten over het gedrag van RSCA-supporters blijkt dat er op vrij grote schaal gebruik werd gemaakt door pyro. Bij het oplopen van de spelers gooiden Brussels fans drie vuurstaven op het veld, met hevige rookontwikkeling en vertraging van het eerste fluitsignaal tot gevolg. In de 76ste minuut werd een zwarte rookpot aangestoken en na het laatste fluitsignaal staken de Anderlecht-fans nogmaals vuurwerk af.

Bij verstek veroordeeld

Standard en Anderlecht kregen dinsdag de kans om zich te verdedigen, maar stuurden hun kat naar de disciplinaire zitting. Beide clubs werden dan ook bij verstek veroordeeld. “Er geldt nultolerantie ten aanzien van pyrotechnisch materiaal. Het gebruik ervan kan immers gehoorschade of brandwonden veroorzaken en is bovendien bijzonder asociaal. Gezien recente veroordelingen voor gelijkaardige feiten blijkt dat beide clubs er niet in slagen om hun supporters te ontraden”, luidde het oordeel van de Geschillencommissie.

Ook Cercle veroordeeld voor gooien muntjes

Cercle Brugge moet dan weer een boete van 2.000 euro betalen, omdat Brugse supporters na de thuismatch tegen KRC Genk muntstukken gooiden naar de lijnrechter. Scheidsrechter Nathan Verboomen schreef in een mail over Cercle Brugge - KRC Genk van 7 december dat er na het affluiten van de competitiematch een tiental muntstukken van 20 en 50 eurocent naar assistent-ref Koen Thijs werden gegooid. Wegens het gunstige strafrechtelijke verleden van Cercle kreeg De Vereniging net de normale straf van 4.000 euro, maar wel een halvering daarvan.