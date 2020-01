De dubbele pet van Wouter Vandenhaute: adviseur bij Anderlecht en een eigen makelaarsbureau, mag dat eigenlijk wel?

Behalve adviseur van Anderlecht blijft Wouter Vandenhaute mede-eigenaar van het makelaarsbureau Let’s Play. Dat heeft onder anderen Youri Tielemans, Benito Raman en Vadis Odjidja in portefeuille, maar ook verschillende jeugdspelers van Anderlecht. De vraag rijst of Vandenhaute zich met die dubbele pet niet schuldig maakt aan belangenvermenging.

“Alles hangt af van de invulling”, zegt Jesse De Preter, de voorzitter van de Belgische makelaarsvereniging BFFA. “Juridisch kan het, onder strikte voorwaarden. De FIFA- en KBVB-reglementen verbieden dat een makelaar een officieel mandaat heeft bij een club. Het is ook verboden dat een makelaar beslissingsmacht heeft over transfers en sportieve contracten. De reglementen spreken in bepaalde gevallen ook van een risico op een verboden belangenconflict als je optreedt voor zowel een speler als de club.”

Reglementair lijkt Vandenhaute ermee weg te komen. Bij Anderlecht is hij alleen adviseur en heeft hij officieel geen beslissingsmacht. Ook bij Let’s Play zou hij geen rol spelen in de dagelijkse werking. Maar daarnaast speelt ook de deontologie, geeft De Preter toe. “Als extern adviseur krijg je te maken met vertrouwelijke informatie, dat is onvermijdelijk. Als je die zou gebruiken voor persoonlijk gewin, bega je uiteraard een deontologische inbreuk. Conclusie: het is een kwestie van de opdracht zeer nauwkeurig af te bakenen en deontologisch de lat zo hoog mogelijk te leggen. Anders kan het fout lopen.”