Lukaku scoort eerst snelste goal van het seizoen en schiet er dan nog eentje tegen de touwen in bekermatch tegen Nainggolan

21 seconden. 21 seconden had Romelu Lukaku nodig om de netten te doen trillen in zijn eerste wedstrijd ooit in de Coppa Italia. De Rode Duivel zorgde tegen Cagliari zo voor de snelste goal op de Italiaanse velden dit seizoen. De VAR ontnam hem nog een tweede goal, maar na rust nam Lukaku met het hoofd wraak: een tweede treffer. Inter won uiteindelijk simpel, met 4-1.

Niet geweldig verdedigd van Cagliari, op z’n minst gezegd. Een slechte terugspeelbal vanuit het middenveld kwam na 21 seconden al voor de voeten van Romelu Lukaku terecht. Die twijfelde niet en knalde binnen. Zijn eerste treffer in de Coppa Italia, de snelste goal op de Italiaanse velden in het seizoen 2019-2020 en meteen ook zijn zeventiende in alle competities samen. De spits doet nu iets beter dan gemiddeld twee doelpunten per drie matchen. Inter houdt van zijn God.

21" - Romelu Lukaku has scored the earliest goal current season in all competitions for a Serie A player. Tornado.#InterCagliari #CoppaItalia — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 14, 2020

Tien minuten later had Lukaku er bijna een tweede tegen de netten hangen, maar Cagliari - met Radja Nainggolan in de basis - werd gered door de VAR. Een minuscuul stukje schouder zorgde ervoor dat een kopbalgoal van Lukaku afgekeurd diende te worden. Geen tweede voor Lukaku, geen vroege, al zekere overwinning voor Inter.

De VAR-fase waarbij de tweede goal van Lukaku werd afgekeurd. Foto: Rai

Hartelijke ontmoeting Lukaku - Nainggolan

Niet dat het Inter nog zuur zou opbreken. De thuisploeg was redelijk dominant, profiteerde van de terugkeer van Alexis Sanchez - zijn eerste match sinds 2 oktober - en scoorde nog twee keer. Eerst via Borja Valero, vervolgens via Lukaku zelf. Voor de spits was het al de vijfde keer dat hij twee keer scoorde in één match voor Inter. De Nerazurri wonnen uiteindelijk met 4-1 en mogen naar de kwartfinales van de nationale beker. Eerder op dinsdag kwalificeerde Lazio - met Silvio Proto in de ploeg - zich al na een makkelijke 4-0-zege tegen Cremonese en ontdeed Napoli zich - zonder Dries Mertens - van Torino: 2-0. O ja: na de wedstrijd volgde er nog een hartelijke ontmoeting tussen Lukaku en Nainggolan, de gewezen Rode Duivel. De 4-1-nederlaag kon de lach op zijn gezicht niet wegtoveren.