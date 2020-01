Tottenham - met kapitein Vertonghen - bekert verder

Begin dit jaar had Middlesbrough nog met 1-1 stand gehouden, maar dinsdagavond tijdens de replay nam Tottenham wel de maat van de tweedeklasser. The Spurs, met Jan Vertonghen als kapitein, kwalificeerden zich na twee vroege goals voor de vierde ronde van de FA Cup: 2-1 was de eindstand. Toby Alderweireld kreeg rust.

Afgelopen weekend tegen Liverpool (0-1-verlies) begon hij nog op de bank door ziekte eerder in de week, maar tegen Middlesbrough was Jan Vertonghen wel weer van de partij bij Tottenham. De Rode Duivel - nog steeds op zoek naar een contractverlenging - hield samen met zijn collega-verdedigers goed stand, maar moest finaal toch een doelpunt toestaan. Voorin hadden Argentijnen Giovani Lo Celso en Erik Lamelu dan al Tottenham op een comfortabele 2-0 gezet, maar de thuisploeg vergat had ondanks een resem kansen af te maken. Na bibberende slotminuten mochten The Spurs toch alsnog de kwalificatie vieren. Toby Alderweireld kreeg rust en zat niet in de selectie.

Eerste zege in vijf matchen

Na vier matchen zonder overwinning knopen José Mourinho en de zijnen zo weer aan met de zege. Topclubs Liverpool, Manchester City, Chelsea en Arsenal wisten zich eerder al te kwalificeren voor de vierde ronde van de FA Cup. Woensdagavond probeert Manchester United - tegen het Wolverhampton van Leander Dendoncker - hetzelfde te doen. In de volgende ronde treft Tottenham Southampton.