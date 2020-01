Ajax weigert bod van Club Brugge op Razvan Marin

Behalve zijn voorhoede wil Club Brugge ook zijn middenveld versterken. Blauw-zwart kwam uit bij Razvan Marin (ex-Standard). Club bracht zelfs een concreet bod uit op de Roemeen, maar Ajax wees dat af.

Het is Club Brugge menens dit seizoen. De ploeg van trainer Philippe Clement is nog op drie fronten actief en wil op termijn aansluiting vinden bij de Europese subtop. Daarvoor is het bereid om te investeren. Voor de Argentijnse belofteninternational Adolfo Gaich (20) van San Lorenzo was men al bereid ver te gaan, maar ook voor Razvan Marin.

De 23-jarige Roemeen maakte afgelopen zomer na 2,5 jaar Standard een toptransfer naar Ajax. Een operatie die de Amsterdammers in totaal zo’n 16 miljoen euro kostte, waarvan 12,5 miljoen doorstroomde naar Luik. Marin tekende voor vijf jaar en werd in Nederland aangekondigd als de opvolger van Frenkie de Jong, maar die erfenis woog (te) zwaar.

Marin speelde op winterstage in Qatar nog een oefenmatch tegen Club Brugge. Foto: BELGA

Aan de kant geschoven

De middenvelder begon het seizoen aan de Johan Cruijff Arena nog als basisspeler, maar werd na een aarzelende start aan de kant geschoven. “Ik heb nog tijd nodig”, zei hij eind september in een interview. “Het is niet makkelijk. Ik begrijp dat de transfersom en het succes dat Ajax vorig jaar kende voor bepaalde verwachtingen zorgen, maar ik heb er vertrouwen in.” Ajax begon zonder hem te draaien en Marin moest het vervolgens met invalbeurten doen. In de Champions League kwam hij zelfs niet in actie.

Bij Club Brugge zijn ze de kwaliteiten van Marin niet vergeten. De Roemeense international was in de voorbije PO1 de grote man bij Standard. Eind mei maakte hij op Sclessin met twee goals zelfs een einde aan de titeldroom van Club Brugge.

Vorige week in Qatar, waar Club en Ajax op stage waren en een onderling oefenduel afwerkten, informeerde het Brugse bestuur naar Marin. Beide clubs onderhouden goede contacten en de speler zelf stond niet onwelwillend tegenover een transfer. De huidige leider in de Jupiler Pro League deed zelfs een bod, maar zag dat afgewezen door Ajax. Trainer Erik ten Hag gelooft namelijk nog altijd in hem. Het is onduidelijk of Club de piste nu definitief heeft verlaten of nog een tweede keer zal bieden.

Loïs Openda (links) mag niet weg bij Club Brugge. Foto: BELGA

Feyenoord: Openda

Nog Nederlands Club Brugge-nieuws, want Feyenoord meldde zich onlangs voor Loïs Openda. De Rotterdammers wilden de 19-jarige spits maar wat graag huren, maar kregen nul op het rekest. Openda mag niet weg van Club.