Dode bij explosie in chemiefabriek

Bij een enorme explosie in een petrochemische fabriek in Spanje zijn minstens één dode en zes gewonden gevallen.

De explosie vond plaats in het bedrijf Industrias Químicas de Óxido de Etileno in de kuststad Tarragona, 100 kilometer ten zuiden van Barcelona. De explosie werd gevolgd door een hevige brand.

Door de schokgolf stortte een van de omliggende huizen in, waarbij iemand om het leven kwam. Zes gewonden liepen brandwonden op, twee van hen waren gisteravond in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis.

In de fabriek wordt ethyleenoxide geproduceerd. Dat is een kleurloos gas dat dient als grondstof voor polyestervezels, antivries en wasmiddelen. (kba)