Tientallen examens uitgesteld door internetstoring

Door een technisch probleem bij provider Belnet zaten dinsdag verschillende hogescholen en universiteiten zonder internet. Bij Hogeschool Vives in Kortrijk moesten daarom een dertigtal digitale examens ofwel schriftelijk worden gemaakt, ofwel uitgesteld naar later deze week. Bij de KULAK, de Kortrijkse afdeling van de KU Leuven, werd één digitaal examen uitgesteld en ook de Howest ondervond problemen.

Met hacking had het niets te maken, klinkt het bij Belnet. “Het probleem lag vermoedelijk bij een upgrade die maandagnacht is gebeurd op het netwerk.” De storing deed zich vooral voor in de buurt van Kortrijk, Brugge en Hasselt. Volgens de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten kreeg ook ongeveer 1 op 3 gemeenten ermee te kampen. In het stadhuis van Kortrijk konden bijvoorbeeld alle diensten die internetverbinding vereisen dinsdag niet openen. “Zo konden inwoners geen rijbewijzen, geboorteaktes, reispassen en identiteitskaarten aanvragen”, klinkt het daar. Tegen de vooravond raakten de problemen opgelost in Brugge en Hasselt, maar in Kortrijk duurde het langer om het netwerk terug stabiel te krijgen. Belnet hoopte dat in de loop van de avond of nacht te kunnen doen. “Die oplossing was sowieso tijdelijk, de hele nacht wordt doorgewerkt aan een definitieve oplossing.”(gsd,sir)