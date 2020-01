Democraten: “Voldoende stemmen in Senaat voor beperken oorlogsbevoegdheden Trump”

De resolutie die de oorlogsbevoegdheden van de Amerikaanse president Donald Trump beperkt, raakt mogelijk wel degelijk door de Senaat. De Democraten geloven namelijk dat ze over de benodigde 51 stemmen zullen beschikken, zo melden diverse Amerikaanse media.

“Wij geloven dat (de resolutie) de 51 stemmen zal krijgen die nodig zijn” voor de goedkeuring en “dus zullen we ons nu buigen over de timing”, verklaarde de Democratische fractieleider in de Senaat, Chuck Schumer op zijn wekelijkse persconferentie. Volgens Schumer hebben voldoende Republikeinen in de Senaat beloofd om de 47 Democraten in dat hogerhuis, dat uit 100 leden bestaat, tijdens een stemming bij te treden.

Indien de resolutie door de Senaat wordt aangenomen, kan ze in principe in werking treden zonder dat daarvoor een handtekening van Trump vereist is. De Democraten en de Republikeinen twisten wel nog over de vraag in hoeverre de resolutie bindend is.

Drie Republikeinen stemden voor in Huis

Eerder gaf het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten in de meerderheid zijn, al groen licht voor de resolutie die de militaire acties van de Republikeinse president in Iran moet begrenzen. Onder de 224 stemmen voor zaten toen ook 3 Republikeinen.

De resolutie kwam er nadat de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, in een brief aan de Democraten in het Huis de “provocerende en onevenredige militaire luchtaanval” van de regering Trump jegens “Iraanse hooggeplaatste militaire functionarissen” had gehekeld. Volgens Pelosi bracht de operatie de Amerikaanse militairen, diplomaten en anderen in gevaar door het risico op een ernstige escalatie van de spanningen met Iran.