Familie van verdwenen Afghaans koppel reageert: “Het is de hel, de kinderen zijn ontroostbaar”

Het is al 20 dagen gelden dat Shujaat (40) en Kauhsar (38) een teken van leven gaven. Ze lieten hun zes kinderen achter thuis. De tante van de achtergebleven kinderen reageert: “hopelijk blijven de kinderen gespaard.”

Het gerecht vreest dat het vermiste koppel Shujaat (40) en Kauhsar (38) dood is en is officieel een moordonderzoek gestart. Speurders vonden intussen hun witte VW Transporter terug op een verlaten site naast de rivier. De federale politie verspreidde maandag een opsporingsfoto. De kans dat het koppel nog leeft, wordt volgens onze informatie echter als uiterst klein beschouwd. Er zou sprake van zijn kwaad opzet.

De tante van de kinderen reageert bij Sudinfo. “We proberen de kinderen zo veel mogelijk af te leiden en ze aan iets anders doen denken. het is echt verschrikkelijk, ik heb mijn neefjes nooit zo triestig gezien”, vertelt ze. “Het is wachten op meer informatie. Maar alles wat in de kranten verschijnt, is moeilijk voor hen. De kinderen zijn ondertussen terug naar school aan het gaan. De leerkrachten zijn op de hoogte en kunnen de kinderen opvangen. Ze krijgen ook psychologische hulp als ze dat nodig hebben.”

De tante vraagt verder om vooral de kinderen met rust te laten. “Het is zo al moeilijk genoeg. Het wachten op nieuws is ondragelijk. We willen in alle rust dit verwerken. Het lijkt ons gezien de situatie logisch dat we verder niet zullen communiceren.”

Gevreesd wordt dat de vader van zes op 26 december 2019 eerst zijn vrouw om het leven heeft gebracht en nadien zelf uit het leven is gestapt. De man zou al een tijdje een verwarde indruk hebben gemaakt. Een onderzoeksrechter in Charleroi voert intussen officieel een moordonderzoek. Hun zes kinderen worden intussen opgevangen door familie en vrienden.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

