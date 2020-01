Cyberaanval Picanol: Picanol ook woensdag lam

De productie bij de Ieperse producent van weefmachines Picanol ligt woensdag, zoals verwacht, nog steeds stil. Dat bevestigt het bedrijf, dat slachtoffer is van een cyberaanval.

Picanol heeft dinsdag gewaarschuwd dat het er mee rekening houdt dat de rest van de week niet meer zal worden geproduceerd. Dat is alvast woensdag het geval, bevestigt het bedrijf. Voor de 1.500 arbeiders en bedienden van Picanol in Ieper is economische werkloosheid wegens overmacht ingeroepen.

