Belg was nog nooit zo actief op vastgoedmarkt: 8,9% meer transacties

De Belg kocht en verkocht nooit meer woningen dan in 2019. Dat blijkt uit de Notarisbarometer die woensdag gepubliceerd werd door de Federatie van het Notariaat. In vergelijking met 2018 waren er 8,9 procent meer vastgoedtransacties in ons land. Een gevolg van de lage rente, nieuwe wetgeving op huurwoningen, én in Vlaanderen van de afschaffing van de woonbonus. Al zou het record wellicht ook zonder die maatregel voor de bijl zijn gegaan.

De stijging was het grootst in Vlaanderen: +10,8%, tegenover +6,3% in Brussel en +6% in Wallonië. Volgens Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be een gevolg van de historisch lage rentevoeten, én van verhuurders die hun oudere huurwoning liever verkochten dan ze te renoveren. “Vanaf 1 januari 2020 gelden er immers nieuwe verplichtingen, denk maar aan dubbele beglazing, dakisolatie en rookmelders.”

Het gaat om het hoogste aantal transacties sinds het opstarten van de Notarisbarometer in 2007. “En we kunnen er van uitgaan dat er nog nooit eerder zoveel vastgoedtransacties geweest zijn in België.”

Afschaffing woonbonus

Maar in Vlaanderen kwam daar uiteraard ook nog eens het effect van de afschaffing van de woonbonus bij. “Gedurende een aantal weken in oktober en november was het zeer hectisch”, aldus Van Opstal. “Van begin oktober tot en met eind december waren er in totaal +24,6% meer vastgoeddossiers in vergelijking met 2018. Er werden in die periode 34% meer woonhuizen en 10% meer appartementen verkocht.”

Een tijdelijke piek die intussen al even voorbij is: sinds eind november kwamen er weer minder vastgoeddossiers binnen. De voorspelde terugval in januari kwam er ook: in de eerste twee weken daalde het aantal vastgoeddossiers met een kwart in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Stijging van het aantal vastgoedtransacties in 2019. Foto: Notaris.be

Huizen vooral duurder in Oost-Vlaanderen

Een huis in ons land kostte in 2019 gemiddeld 262.196 euro, 4,2% meer dan in 2018. Rekening houdend met inflatie komt dat neer op een prijsstijging van gemiddeld 7.500 euro. De stijging was het grootst in Brussel (+5,5% naar 478.603 euro). In Wallonië bedroeg de gemiddelde prijs 196.335 euro (+3,7%), en in Vlaanderen klokte de gemiddelde prijs van een woonhuis af op 287.353 euro ((+3,6%).

De prijs van een huis steeg vorig jaar in alle Vlaamse provincies, maar enkel in Oost-Vlaanderen was die groter dan in 2018 (+4,9%). In Limburg, de provincie met de laagste gemiddelde huizenprijs in Vlaanderen, was de stijging het kleinst (+2,1%). In Antwerpen overschreed de gemiddelde prijs voor het eerst de grens van 300.000 euro.

Limburg blijft goedkoopste provincie voor appartementen

Een appartement kostte in 2019 gemiddeld 228.566 euro (+4%), wat neerkwam op een reële prijsstijging van 6.000 euro. In Brussel was de stijging het grootst (+5,7%), de gemiddelde prijs klokte er af op 253.540 euro. In Wallonië bedroeg dat gemiddelde 177.799 euro(+2%), in Vlaanderen kostte een appartement gemiddeld 232.630 euro (+3,8%).

Voor de eerste keer lag de gemiddelde prijs van een appartement in alle provincies boven de 200.000 euro. Limburg bleef weliswaar de goedkoopste provincie, met een gemiddelde prijs van 200.832 euro. West-Vlaanderen bleef, vooral door de prijzige appartementen aan de kust, dan weer de duurste provincie: gemiddeld 260.922 euro.

Per slaapkamer

Voor een appartement met één slaapkamer betaalde u in 2019 gemiddeld 175.857 euro (+3,4%), voor een appartement met twee slaapkamers 228.420 euro (+3,8%), en voor een appartement met drie slaapkamers 295.969 euro. Gemiddeld betaalden kopers zo’n 30% meer voor een extra slaapkamer.

In Vlaanderen klokte de prijs van een appartement met één slaapkamer af op 181.610 euro, voor twee slaapkamers 235.461 euro, en voor drie slaapkamers 297.129 euro. Een appartement met één slaapkamer is gemiddeld het duurst in Vlaams-Brabant (200.000 euro), West-Vlaanderen heeft dan weer gemiddeld de duurste appartementen met twee en drie slaapkamers.