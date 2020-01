Spontane staking van chauffeurs bij bpost in Limburg

Door een spontane staking bij bpost in Limburg is de aanvoer van post en kranten woensdag ernstig verstoord. De dertig chauffeurs in Limburg heben het werk sinds dinsdagavond neergelegd. Het personeel wil zes op zeven dagen blijven werken en is ontevreden over de manier van werken in het nieuwe distributiemodel van het postbedrijft. Dat meldt ACOD Post.

De chauffeurs in Limburg, die de post moeten aanleveren, hebben dinsdagavond besloten om het werk volledig neer te leggen. Woensdagochtend is er geen enkele chauffeur uitgereden. Daardoor zal er in Limburg minder post en kranten bedeeld worden, maar grotere kantoren beschikken wel nog over andere kanalen. Bij kleinere kantoren is dat niet het geval.

“Enerzijds is er het feit dat het bij transport de gewoonte is dat mensen op vrijwillige basis zes op zeven werken. Bpost wil daar nu op terugkomen en dat terugschroeven, maar de mensen willen dat in de toekomst blijven doen”, zegt Jean-Pierre Nyns, algemeen secretaris van ACOD Post. “Anderzijds komt er in het kader van het nieuwe distributiemodel, waarbij de postbode niet elke dag langskomt, een tsunami van veranderingen op hen af. Ze zullen niet meer het werk doen wat ze nu doen. Een aantal kantoren zal bijvoorbeeld zelf briefwisselingen en kranten moeten komen halen in plaats van transport.”

Het is voorlopig onzeker hoelang de staking zal aanhouden. “Dinsdagnacht heeft nog druk overleg plaatsgevonden, maar het personeel was daar niet tevreden mee. De eerstkomende uren en dagen zal er nog veel overleg nodig zijn om uit deze impasse te raken”, besluit Nyns.