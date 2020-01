“Megan Markle zit zelf achter de campagne die haar vader zwart maakte”, zegt Mail On Sunday

Thomas Markle, papa van hertogin Meghan zou wel eens de hoofdgetuige kunnen worden in een rechtszaak met zijn dochter. Meghan Markle beschuldigt Mail On Sunday van het onrechtmatig publiceren van een brief aan haar vader. Ter verdediging schreef Mail On Sunday een verdediging van 44 pagina’s waarin ze duidelijk maken dat Markle zelf achter een campagne zat om haar vader zwart te maken.

Foto: ISOPIX

Hollywood-starlett Markle werd in mei 2018 voor eens en voor altijd Hertogin van Sussex. Een grote afwezigheid op de trouwpartij? Haar vader Thomas Markle. Enkele maanden later schreef de hertogin een brief aan haar papa en die belandde in de krant. In de brief schrijft Markle hoe haar vader haar hart gebroken heeft.

Thomas Markle gaf de brief aan Mail On Sunday.

De hertogin liet het daar niet bij en daagde Mail On Sunday voor de rechter. Ter verdediging schreef die laatste een hele uiteenzetting over hoe Markle zelf haar vader zwart maakte. In het magazine US People, verschenen namelijk anonieme getuigenissen van vijf vriendinnen van Meg. In die getuigenissen zouden details gezeten hebben die enkel Markle zelf kon weten. Daaruit leidt papa Markle af, dat zijn dochter zelf achter alle laster en de zogezegde getuigenissen zit.

Papa Markle beweert dat hij zijn dochter altijd gesteund heeft. Dat hij haar studentenleningen afbetaalde zelfs nadat ze een goedbetaalde rol in Suits had gestrikt. Dat hij zich excuseerde omdat hij niet op de trouw aanwezig kon zijn, maar dat hij in het ziekenhuis lag met een hartinfarct. De vader zegt ook dat hij van de hertogin nooit berichten gekregen heeft met de vraag hoe het nu ging met hem en of hij goed herstelde.

Thomas Markle deelde dit alles mee aan Mail On Sunday, die van plan zijn om papa Markle op de getuigenbank te zetten als het tot een proces zou komen.

