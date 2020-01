Het medische team achter Dieumerci Mbokani, topfavoriet voor de Gouden Schoen: “Dieu is een fenomeen”

De oudste winnaar van de Gouden Schoen blijft Lorenzo Staelens – hij was 35 jaar en 8 maanden toen hij het kleinood in januari 2000 overhandigd kreeg. Maar Dieumerci Mbokani die vanavond op zijn 34e met de trofee aan de haal gaat, zou al even straf zijn. Moest hij straks – voor de tweede keer in zijn carrière – afgeroepen worden, zal de Congolese spits ongetwijfeld familie, vrienden en Antwerpploegmaats bedanken, maar misschien best ook de mannen van de medische staf, die hem dag in dag uit klaarstomen om te presteren. Op stage in Spanje lieten we hén eens aan het woord over het fenomeen Mbokani. Alleen Frédérique Neys, die de geblesseerde spelers begeleidt, ontbrak. Maar bij haar moet Dieu – hout vasthouden – zich gelukkig zelden melden. Hij oogt fitter dan ooit.