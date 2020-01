Een maand nadat Harley (14) op weg naar school verdween, vindt politie zijn lichaam in schoorsteen van leeg zomerhuis

Bijna een maand na de verdwijning van een 14-jarige jongen in Ohio denkt de politie dat het zijn lichaam aangetroffen heeft in de schoorsteen van een vakantiehuis. Het lijkt om een tragisch ongeval te gaan, zegt de lokale politie.

Port Clinton is een klein dorpje in de Amerikaanse staat Ohio waar in de VS weinig mensen van wakker liggen. Eind december was dat wel even anders, toen de zesduizend inwoners de straat opkwamen voor een massale zoektocht naar hun dorpsgenoot Harley Dilly. Ze werden bijgestaan door de politie, met helikopters en reddingshonden, maar het leverde niets op.

De 14-jarige jongen werd op 20 december voor het laatst gezien toen hij tussen 6 en 7 uur ’s ochtends naar school vertrok. Harley was daar nooit aangekomen. Zijn verdwijning bleek een groot mysterie: zoektochten haalden niets uit en beloofde beloningen voor bruikbare tips konden niet uitbetaald worden omdat er geen nuttige tips kwamen.

Schoorsteen

De politie gaf de hoop niet op. Toen alle mogelijke pistes uitgeput leken, besloten de speurders nog eens langs alle adressen te gaan waar de jongen voorbij gekomen zou kunnen zijn op weg naar school. Een daarvan was een leegstaand zomerhuis, om de hoek van waar het gezin van de jongen woont.

Politiebaas Robert Hickman. Foto: AP

De speurders waren er tijdens de zoektocht wel gaan aankloppen, maar waren niet binnengegaan omdat het slot niet geforceerd was en er geen ramen gebroken waren. Nu ze de deur wel openden en het huis doorzochten, bleek de jongen er wel geweest te zijn. Ze vonden zijn bril en jas op de tweede verdieping, voor ze ook de jongen zelf vonden.

Gestikt

“Harley moet op het dak geklommen zijn en in de schoorsteen gekropen zijn”, zei politiebaas Robert Hickman op een persconferentie. “Zijn jas en bril zijn daar gevallen en op de tweede verdieping beland, maar hij is zelf vast komen te zitten in een ruimte van 33 op 23 centimeter.” Daar kwam de tiener door verstikking om het leven.

De politie sluit kwaad opzet uit. Waarom de jongen in de schoorsteen wilde klimmen, zal wellicht voor altijd een onbeantwoorde vraag blijven.

Foto: AP