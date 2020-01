Treinverkeer tussen Veurne en Diksmuide onderbroken na vondst lichaam langs spoor

Diksmuide - Het treinverkeer tussen Veurne en Diksmuide is woensdagvoormiddag sinds 9.00 uur volledig onderbroken na een persoonsaanrijding op het spoor. Dat gebeurde ter hoogte van de brug in de Oudekapellestraat in Diksmuide. Het gaat om de lijn tussen De Panne en Gent Sint-Pieters maar tussen Veurne en Diksmuide worden vervangbussen ingelegd.

Om 9 uur merkte de treinbestuurder die richting Diksmuide reed een lichaam op langs de sporen. De machinist belde meteen de hulpdiensten en stopte aan het station van Diksmuide, een tweetal kilometer verder.

“De machinist die de aanrijding opmerkte reed niet met de trein waarmee het ongeval gebeurde”, zegt Frédéric Petit van Infrabel. “Het ongeval moet eerder gebeurd zijn maar wanneer weten we nog niet. Het werd niet opgemerkt. Dat wordt nog onderzocht. Het treinverkeer tussen Veurne en Diksmuide ligt volledig stil en er worden vervangbussen ingelegd. Tot wanneer dat zal zijn is niet duidelijk.”

De politie en de medische hulpdiensten kwamen nog ter plaatse maar er kon geen hulp meer verleend worden aan de aangereden persoon. Wellicht gaat het om een wanhoopsdaad. Of de machinist die het ongeval opmerkte in staat was om zijn shift verder te zetten is niet duidelijk. In ieder geval moesten er geen treinreizigers geëvacueerd worden.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be