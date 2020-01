Prins Laurent (56) heeft door zijn mislukte zakelijke avonturen in Libië elf tot twaalf miljoen euro verloren, beweert hij. Hij zegt dat hij jarenlange tegenstand ondervond, zodat zijn natuurprojecten gedoemd waren om te mislukken. “Ik werd zelfs geïntimideerd met een wapen.”

Hij zou bomen gaan planten in de Libische woestijn, maar het Arabische avontuur is een flop geworden voor prins Laurent. Niet zijn schuld, laat hij verstaan in een interview met de Franstalige krant