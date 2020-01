Vinçotte stuurde CEO de laan uit in alle stilte

Vilvoorde - Keuringsbedrijf Vinçotte, dat in ons land industriële installaties inspecteert en controleert, heeft half december zijn CEO Marco Croon de laan uitgestuurd. Het nieuws lekte pas nu uit. Croon clashte de voorbije jaren geregeld met de vakbonden.

Het ontslag van Marco Croon gebeurde in alle stilte. “Het is heel snel gegaan en we hebben daar ook niet over gecommuniceerd, maar we hebben inderdaad afscheid genomen. In goede termen”, zegt communicatieverantwoordelijke en directielid Michel Vandegard. Croon is de architect van de grote transformatie die het keuringsbedrijf de voorbije jaren doorvoerde. Daarbij verdwenen bijna 200 banen en vlogen zelfs enkele te kritische vakbondsafgevaardigden aan de deur. De bonden hekelden toen “het klimaat van angst dat zich meester heeft gemaakt van de hele organisatie” en spraken van “een waar schrikbewind” onder Marco Croon. “Het klopt dat Croon zijn eigen stijl had en dat we flink wat moeilijkheden hebben gehad met hem, al ging het de laatste tijd wel beter”, zegt Jan Meeuwens van de socialistische BBTK. “Wat niet wegneemt dat het vertrek voor een soort van verademing heeft gezorgd bij heel wat personeelsleden.”

Toch zou Croons ontslag niets met de herstructurering te maken hebben, stelt Michel Vandegard. “Het strategisch Plan-2022, dat Vinçotte klaar moest maken voor de digitale toekomst, is en blijft de verdienste van Marco Croon. Het bedrijf is nu klaar om weer te groeien, maar dat vergt een ander type CEO. De spreidstand tussen de visie van de CEO en die van de raad van bestuur was te groot geworden. En dus was er al snel een consensus om het contract te beëindigen.” Marco Croon wordt tijdelijk opgevolgd door COO Jos Windey. De zoektocht naar een nieuwe CEO loopt volop.