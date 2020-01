ACOD: “Sociale onderhandelingen bij spoor kunnen vanaf nul herbeginnen”

Er tekent zich een uitweg af uit de impasse waarin de onderhandelingen over een sociaal akkoord bij de spoorwegen zich bevinden. De directie heeft voorgesteld om de huidige voorstellen van tafel te vegen en de onderhandelingen helemaal over te doen, zo zegt de socialistische vakbond woensdag.

In tussentijd zouden de spoorlui voor het eerst een ecocheque krijgen, van 200 euro. De directie en de christelijke vakbond bevestigen alleen dat er nieuwe voorstellen zijn. De bonden gaan hun achterban consulteren.

“Onze stakingsactie van 19 december was een schot in de roos”, zo staat in een nieuwsbrief van ACOD Spoor. “De directie had dit duidelijk niet verwacht.” Tijdens de 24 urenstaking in december (van ACOD, VSOA en OVS) reed ongeveer een op de drie treinen.

Volgens de vakbond heeft die staking ertoe geleid dat de directie van HR Rail (de juridische werkgever van het spoorpersoneel) vorige week een nieuw voorstel op tafel heeft gelegd. “Dat houdt in dat we van een wit blad zouden herbeginnen”, aldus ACOD-vakbondsman Ludo Sempels. Het protocol van sociaal akkoord, dat in november door de vakbonden was verworpen, zou dan niet meer bestaan. En dat geldt ook voor alle voorstellen die erin stonden, zoals een 38-urige werkweek voor nieuwe werknemers en een test met werkdagen van 12 uur in seinhuizen, klinkt het. De bedoeling zou zijn om in het najaar tot een sociaal akkoord te komen.

In tussentijd zouden alle spoorwegmedewerkers een ecocheque van 200 euro krijgen, “als beloning voor hun inspanningen van de voorbije jaren”, dixit Sempels. Het zou volgens hem de eerste keer zijn dat er bij de spoorwegen ecocheques worden uitgedeeld.

Bij de christelijke vakbond wil Luc Piens inhoudelijk niet veel kwijt. Hij bevestigt wel dat er een voorstel op tafel ligt. De twee spoorbonden gaan nu hun achterban consulteren. Tegen 22 januari, wanneer er opnieuw overleg is met de directie, zou hun standpunt duidelijk moeten zijn.

Ook HR Rail, de juridische werkgever van het spoorpersoneel, geeft woensdag geen inhoudelijke commentaar. “We kunnen bevestigen dat er nieuwe voorstellen op tafel liggen, die op 22 januari verder besproken zullen worden”, aldus woordvoerster Barbara Kielbaey.

De vakbonden pleitten de voorbije maanden onder meer voor en loonsverhoging met 1,1 procent, statutaire aanwervingen, dezelfde loonsvoorwaarden voor contractuelen en statutairen en het behoud van de 36-urige werkweek.