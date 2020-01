Op het Autosalon met expert Mark Pecqueur: “Ga je voor goedkoop? Dan is er maar één keuze. En ik rijd er zelf ook mee”

Het was opnieuw gezellig druk op het Autosalon dinsdag. Dat moet ontmoedigend zijn voor wie hoopt dat we zo stilaan wat minder auto’s gaan kopen wegens speed pedelecs en klimaatzorgen. Maar welke auto willen we dan? Wij trokken met bekend auto-expert Mark Pecqueur naar de Heizelpaleizen. “Ga je voor goedkoop? Dan is er maar één keuze”, zegt hij. “En ik rijd er zelf ook mee.”