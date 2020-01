De Antwerpse diamantsector heeft een zwaar jaar beleefd, diamanthandel daalde met 20 procent in 2019

Antwerpen - De volledige sector, van mijnproducenten, over diamantbewerkers en diamanthandelaars tot en met juweliers zagen hun handelscijfers het voorbije jaar dalen. “Geopolitieke instabiliteit wakkert economische onrust aan, wat het consumentenvertrouwen doet dalen”, zegt Ari Epstein, CEO van het Antwerp World Diamond Centre in een persbericht. Volgens Bain & Company zal de diamanthandel ook dit jaar nog een moeilijk jaar tegenmoet gaan, maar herstelt de handel zich in 2021.

Vorig jaar verhandelde Antwerpen in het totaal voor 37 miljard dollar aan ruwe en geslepen diamanten. Een daling van 20 procent ten opzichte van de 46 miljard dollar aan diamant die in 2018 in- en uitgevoerd werd. “Toch blijft diamant een van de belangrijke exportproducten van onze Vlaamse economie”, klinkt het. Vlaams Minister-President Jan Jambon onderstreepte dit nog eens tijdens een bezoek aan het Antwerp World Diamond Centre vanochtend. De sector was in 2019 opnieuw goed voor zo’n 15 procent van de totale Vlaamse export buiten de Europese Unie.

“Met een totale verhandelde waarde van 37 miljard USD aan diamant valt de Antwerpse diamantsector terug op het niveau dat we zagen tijdens de wereldwijde financiële crisis in 2009 – 2010”, aldus Ari Epstein. Bain & Company zien vanaf 2021 een herstel omwille van de stijgende koopkracht wereldwijd, wat een positieve zaak is voor luxesegmenten zoals de diamantindustrie.

Handel in ruw krijgt zwaarste klappen

Vooral de handel in ruwe diamant daalde het voorbije jaar fors. Zo werd voor een totaal van 184 miljoen karaat ter waarde van 17,2 miljard dollar verhandeld, wat een daling van 26% inhoudt ten opzichte van 2018.

De handel in geslepen diamant daalde ook, maar minder sterk. Hier stelden we een daling van 13% vast, goed voor een totale handel van 9,2 miljoen karaat ter waarde van 20 miljard USD.

Consumentenvertrouwen daalt

“Het grote probleem vandaag is dat het aanbod aan diamant groter is dan de vraag naar diamant”, aldus Ari Epstein. “Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de geopolitieke onrust tussen grootmachten zoals de Verenigde Staten en China en de onrust in Hong Kong, de belangrijkste afzetmarkten voor geslepen diamant. Diamantairs proberen vandaag vooral hun voorraden weg te werken, vooraleer zij overgaan tot het aankopen van nieuwe, ruwe diamanten. Ook juweliers organiseren hun inkoopproces anders, waarbij ze meer on-demand inkopen in plaats van zoals vroeger grote bestellingen te plaatsen tijdens beurzen in Hong Kong of Las Vegas.”

