Noedelbar krijgt boete van 19.200 euro voor sociale fraude: “Hij vluchtte weg met de wokpan nog in de hand”

Gent - “Met de wokpan in de hand vluchtte hij”, zo beschreef het Openbaar Ministerie in de rechtbank een controle van de sociale inspectie bij een noedelbar in Gent. De bar heeft een boete van 19.200 euro met uitstel gekregen voor sociale fraude.

“Een restaurant met slechte service, blijkbaar moet iedereen zijn eigen eten klaarmaken.” Het zijn niet de woorden van een recensent, maar van een rechter die moest oordelen over sociale fraude in een Gentse noedelbar. Bij een controle van de sociale inspectie in mei vorig jaar bleken de koks niet voor de klanten te koken, maar wel voor zichzelf.

Twee koks vluchtten ook uit het restaurant, “met de wokpan in de hand”, aldus het Openbaar Ministerie die een geldboete van 24.000 euro vorderde. De uitbaters bleven hun onschuld uitschreeuwen. “Ik liet een dakloze man bij ons overnachten, boven het restaurant”, klonk het. “Maar daar is geen keuken, daarom kookten ze in het restaurant.” Het restaurant heeft een geldboete van 19.200 euro, waarvan 15.360 euro met uitstel is.