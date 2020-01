Manchester City viert ruime zege tegen Aston Villa in stijl en laat 22 Instagram-modellen overvliegen voor ‘uitgesteld kerstfeestje’ in luxehotel

Volgens het Britse Daily Mail vierden de spelers van Manchester City de 1-6-overwinning tegen Aston Villa met 22 Instagram-modellen, die speciaal werden overgevlogen naar een luxehotel.

Manchester City versloeg zondag Aston Villa met 1-6. Eerder op de dag werden 22 Instagram-modellen overgevlogen voor een feest in ‘Bunga Bunga’-stijl in een luxehotel en kuuroord: het Mere Golf Resort in Knutsford (zie foto). Na de wedstrijd zou de party zijn gestart, met de toestemming van coach Pep Guardiola. Al is het niet duidelijk of hij ook wist dat er modellen aanwezig waren.

Op de sociale media postten enkele modellen uiteraard foto’s van het feestje. Ze waren natuurlijk glamoureus gekleed.

Geen spelersvrouwen, wel modellen

Volgens getuigen was het een uitgesteld kerstfeestje voor de spelers. Dat is het wel opmerkelijk dat niet de spelersvrouwen werden uitgenodigd, maar wel modellen. “Ze waren allemaal bloedmooi en genoten van de avond. Ik neem aan dat de spelers dat ook deden”, aldus een getuige.

Onder anderen Instagram-sterren als Amira Paula, Marta Tejada, Isa Rivera, Chiara Battola en de Italiaanse tv-presentatrice Chriara Giuffrida (zie foto) waren van de partij.

The Sun meldde ook dat een deel van de groep een extra nacht is gebleven en van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om het nachtleven van Manchester te verkennen.

Het is wel onduidelijk of de spelers effectief hebben meegefeest met de modellen.