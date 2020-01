Belgische start-up Cowboy haalt meer dan 4 miljoen pond op met crowdfunding

Cowboy, de Belgische start-up die elektrische fietsen produceert, heeft in een maand tijd meer dan 4 miljoen Britse pond (zowat 4,67 miljoen euro) opgehaald met een crowdfundingactie. Dat meldt het bedrijf woensdag.

Met de fondsenwerving wilde Cowboy zijn verdere expansie verzekeren. In totaal haalde het bedrijf in een maand tijd 4.086.239 pond op, of 340 procent van het initiële doel van 1,2 miljoen pond. Dat doel werd al behaald in 12 minuten tijd. Na vijf dagen was de kaap van 3 miljoen pond gerond.

De actie lokte 3.155 investeerders uit 70 verschillende landen. De gemiddelde investering was 1.295 pond (1.512 euro). De grootste bedragen kwamen van investeerders uit België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De actie liep op het platform Crowdcube.

“We zijn erg verrast door het enorme succes dat onze crowdfunding heeft gekend”, aldus CEO Adrien Roose. “Dit collectieve enthousiasme sterkt ons in ons geloof dat we aan de vooravond staan van grote veranderingen in stedelijke mobiliteit, en dat onze community daar ook van overtuigd is.”

Cowboy werd in 2017 opgericht in Brussel. De start-up ontwikkelt “slimme” elektrische fietsen, met bijvoorbeeld een beveiligde digitale sleutel om de fiets op te starten en een geïntegreerd navigatiesysteem. Vorig jaar verkocht het bedrijf naar eigen zeggen ruim 5.000 fietsen. Cowboy is actief in België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.