OM vordert zes jaar cel voor moordpoging op asielzoeker in Arendonk

Arendonk - Het openbaar ministerie in Turnhout heeft een gevangenisstraf van zes jaar gevorderd tegen een vrouw uit Oud-Turnhout en een man uit Vosselaar. Het duo stond terecht voor moordpoging op een asielzoeker in Arendonk. De twee beklaagden zijn ex-werknemers van asielcentrum Totem in Arendonk.

De feiten dateren van 3 april 2019. De vrouw, een vijftiger, werkte op dat moment nog in het asielcentrum. Daar had ze een 24-jarige Syriër leren kennen met wie ze een relatie startte. Na een tijd beëindigde ze die relatie, maar de man bleef haar lastig vallen. Op 3 april 2019 stuurde hij haar een e-mail dat hij ’s avonds naar haar woning zou komen. De vrouw verwittigde haar ex-collega, een veertiger.

Toen de asielzoeker ’s avonds aan de woning van de vrouw opdaagde, gaf de man hem buiten op straat een slag in het gezicht. De asielzoeker vluchtte te voet weg, achtervolgd door de vrouw en haar ex-collega in de wagen van de vrouw. Een eindje verderop hadden ze hem ingehaald. De man stapte uit de wagen, gewapend met een houten knuppel, en begon op het slachtoffer te slaan. De asielzoeker hield er een zware hoofdwonde aan over. Volgens getuigen sloeg hij om te doden.

Het openbaar ministerie meent dat hij niet alleen een intentie tot doden had, maar dat er ook sprake was van voorbedachtheid. De vrouw deelde zelf geen klappen uit, maar wordt beschouwd als mededader voor de moordpoging. Ook zij riskeert daarom 6 jaar cel.

De rechtbank velt een vonnis op 12 februari.

