Razendsnelle dief weet van buitenaf vrouw te beroven… in rijdende trein

Zelfs op een rijdende trein is niemand in India veilig voor diefstallen. Zo werd begin deze maand in de stad Thane een oudere dame prompt bestolen van haar handtas. Een man klom tot in de trein en kon via een openstaande deur zijn slag slaan.

De dame mocht van geluk spreken dat ze bij de roof ongedeerd bleef. Door het harde getrek van de man dreigde ze namelijk uit de trein te vallen. Twee andere passagiers konden gelukkig erger voorkomen, al was ze niettemin erg boos door het voorval. “De spoorwegautoriteiten hebben geen klacht gekregen over dit incident”, aldus een official van lokale spoorwegmaatschappij Central Indian Railways. “Maar we nemen deze zaak ernstig.” De dader is momenteel nog niet gevat.

