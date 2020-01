Voetballegende Diego Forlan, coach van Peñarol, bevestigt komst van Kortrijk-speler Gary Kachelmacher

Kortrijk-verdediger Gary Kachelmacher (31) is op weg naar het Uruguayaanse Peñarol. Coach Diego Forlan bevestigde in de lokale pers de transfer. “Kagelmacher sluit rechtstreeks aan in Los Angeles waar het oefenkamp plaatsvindt”, aldus de oud-aanvaller.

KV Kortrijk lijkt dus zijn sterkhouder in de verdediging kwijt te zijn. De Uruguayaan Gary Kachelmacher keert terug naar eigen land bij Peñarol. Hij heeft met de club uit zijn geboortestad Montevideo een akkoord voor de komende twee seizoenen en reist vermoedelijk zaterdag of maandag naar LA. KV Kortrijk liet dinsdag nog weten dat ze hun verdediger niet wilden laten vertrekken vooraleer ze een vervanger hadden gecontracteerd. Dat er een doorbraak is, betekent meer dan waarschijnlijk dat ze dicht bij een nieuwe verdediger staan. Union-speler Kandouss was in beeld, maar de relatie tussen beide clubs is gespannen.