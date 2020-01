Roofmoord in centrum Antwerpen: 55-jarige zaakvoerder doodgestoken in geldkantoor

Antwerpen - Een 55-jarige man is woensdagvoormiddag met meerdere messteken om het leven gebracht in een geldkantoor in het centrum van Antwerpen. Het slachtoffer is een Nigeriaan, de zaakvoerder van het kantoor. Het parket heeft een onderzoek geopend voor roofmoord.

Volgens het parket zagen twee voorbijgangers de man rond 10.30 uur ineengezakt in een zetel in zijn zaak, een Western Union-filiaal in de Bisschopstraat in Antwerpen-Noord. De hulpdiensten waren vervolgens snel ter plaatse, maar konden niet voorkomen dat de man even later overleed. “De wetsdokter stelde verschillende steekverwondingen vast, onder meer één in de linkerborst”, stelt het parket. “Het lab heeft ook een uitvoerig sporenonderzoek uitgevoerd.”

Het gaat, zo bevestigen verschillende bronnen, om de Nigeriaanse zaakvoerder van de winkel, de 55-jarige Olushola Bola Omotosho Dare. De man, met roepnaam Bola, wordt omschreven als ‘zeer geliefd’. Hij laat een vrouw en meerdere kinderen na. Van de dader is voorlopig geen spoor.

Het slachtoffer van de roofmoord: de 55-jarige Olushola Bola Omotosho Dare. Foto: rr

Het parket heeft de feiten voorlopig gekwalificeerd als roofmoord gezien de omstandigheden en locatie, maar benadrukt woensdagnamiddag dat het nog niet duidelijk is of er inderdaad iets werd buitgemaakt. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. De federale gerechtelijke politie heeft het onderzoek in handen en zal onder meer camerabeelden bekijken om meer duidelijkheid te verkrijgen over wat er zich precies heeft afgespeeld.

Foto: lej