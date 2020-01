In zijn zoektocht naar een nieuwe nummer zes is Standard uitgekomen bij Eden Shamir.

De 24-jarige middenvelder van Hapoel Beer Sheva is momenteel in Luik om te onderhandelen. Israëlische media spreken van een transferbedrag van 1,8 miljoen euro. Shamir speelt sinds afgelopen zomer voor Beer Sheva, dat vierde staat in de nationale competitie. Hij is een voormalig belofteninternational van zijn land. Hij scoorde drie keer in 25 officiële matchen en kan ook als acht spelen. (bfa)