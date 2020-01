Man vindt gedumpte hond met dichtgelijmde ogen “zodat hij zijn baasje niet meer kan volgen”

In het Colombiaanse Barrancabermeja is een hond aangetroffen in verschrikkelijke omstandigheden. Het dier werd door zijn baasje gedumpt in een bad met dichtgelijmde ogen. “Zo kon het baasje verhinderen dat de hond zou proberen volgen”, aldus een lokale dierenactiviste.

Een man genaamd Carlos ontdekte de hond en bracht hem naar een dierenarts. “Het dier heeft zelfs een ooginfectie gekregen nadat het met zijn poten de lijm probeerde weg te wrijven”, reageerde dierenactiviste Zoraida Santiago. “In totaal had de dierenarts drie dagen nodig om alle lijm te verwijderen, aangezien het een erg delicate behandeling vraagt.”

Momenteel ondergaat de hond testen om te controleren of de viervoeter nog andere aandoeningen heeft. Pas over drie à vier maanden zou het dier terug de oude moeten zijn, al houdt dat Carlos niet tegen om hem in de tussentijd te adopteren. Een onderzoek moet uitwijzen wie de hond heeft gedumpt.

