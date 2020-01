Griep in opmars maar nog geen epidemie

94 mensen per 100.000 inwoners hebben tussen 6 en 12 januari in België hun huisarts geraadpleegd voor griepklachten als koorts, hoest, spierpijn en vermoeidheid. De griepactiviteit ligt daarmee nog onder de epidemische drempel, maar is wel sterk aan het stijgen, zo meldt het federale onderzoeksinstituut Sciensano.