Man (36) overleden in politiecel Dendermonde: geen geweld, maar “geëxciteerd delirium”

Dendermonde / Lebbeke - De 36-jarige man die in oktober om het leven kwam in een politiecel in Dendermonde, nadat hij was opgepakt in Lebbeke, is overleden “als gevolg van een geëxciteerd delirium”. Dat zegt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. Er zijn geen aanwijzingen dat de dood veroorzaakt werd door extern fysiek geweld.

De feiten gebeurden op 25 oktober. De man, J.C., had zelf de politie gebeld omdat hij zich niet goed voelde. Omdat hij agressief was en mogelijk onder invloed was van verdovende middelen, werd hij overgebracht naar een politiecel in Dendermonde. Daar zakte hij in elkaar en de hulpdiensten kon alleen nog het overlijden vaststellen.

“Het toxicologisch onderzoek bevestigde de aanwezigheid van drugs”, zegt het parket. “De doodsoorzaak wordt bepaald als gevolg van een geëxciteerd delirium. Er zijn geen aanwijzingen dat de dood veroorzaakt werd door extern fysiek geweld.”

Het onderzoek naar de politiemensen loopt wel verder, om na te gaan of ze correct gereageerd hebben.