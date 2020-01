De drie valkuilen voor Karel Van Eetvelt bij Anderlecht, die bedrijfsleven inruilde voor voetbal: “Al te gevoelig mag je niet zijn”

Voetbal is business. Dus een bedrijfsleider die in dienst treedt van een voetbalclub en dat zakelijk zal leiden, dat is zo simpel als een plus een gelijk aan twee is? Of staat Karel Van Eetvelt straks bij Anderlecht toch voor valkuilen die je als CEO van een KMO zelden op je pad vindt? Drie struikelblokken.