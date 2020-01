Hoe president Poetin door ontslag van de regering zijn eigen toekomst veiligstelt en vermijdt dat er een nieuwe Poetin opstaat

De Russische president Vladimir Poetin verraste in zijn State of the Union vriend en vijand met de mededeling dat er een referendum komt over een wijziging in de grondwet. Poetin die aan zijn laatste ambtsperiode bezig is, wil de macht van zijn opvolger als president inperken. Zo kan hij vermijden dat er een nieuwe Poetin opstaat, maar vooral zijn macht en politieke erfenis de rest van zijn leven veiligstellen.