SP.A-voorzitter Conner Rousseau haalt uit naar informateurs: “Hun oefening was niet fatsoenlijk genoeg, hun nota onvoldoende”

“De oefening die de laatste twee weken gebeurd is, was niet fatsoenlijk genoeg. Die gaf geen richting aan. We hebben ook geen vraag gekregen en de inhoud die in de nota stond, was echt onvoldoende.” Dat zei SP.A-voorzitter Conner Rousseau woensdag bij ‘Villa politica’ op Eén.

Rousseau heeft Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) naar eigen zeggen niet meer gezien of gehoord na hun bezoek aan de koning. Hun inspanning van de voorbije weken vindt hij onvoldoende, onder meer omdat ze weinig concrete inhoudelijke elementen hebben gevraagd.

De voorkeurscoalitie van de SP.A-voorzitter is nog steeds centrumlinks. “Dat is paarsgroen, eventueel met CD&V”, zei hij. “Maar het zou momenteel onverantwoordelijk zijn om zaken uit te sluiten.”

Ook N-VA mag dus nog niet opzij worden geschoven. Voorzitter Bart De Wever zei op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij dat de N-VA een verhoging van de laagste pensioenen wil. Conner Rousseau wil nu dat de informateurs trachten te achterhalen of hij dat meent. “Ik ken Bart De Wever niet goed genoeg, ik weet niet of hij dat meent. Dat is de vraag van 10 miljoen”, aldus de SP.A’er.