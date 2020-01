Slecht nieuws voor Europese clubs: Afrika Cup opnieuw verschoven naar winter

De Afrika Cup van 2021 in Kameroen zal in het begin van het jaar en niet in de zomermaanden worden georganiseerd. Dat maakte de Kameroense bond (Fecafoot) woensdag bekend.

“De Afrika Cup wordt in Kameroen gespeeld van 9 januari tot 6 februari”, bevestigt de federatie.

Vorig jaar vond de 32e editie van het Afrikaanse landenkampioenschap plaats in Egypte tijdens de maanden juni en juli. Algerije won toen de titel.

Met een organisatie in de wintermaanden keert de Afrika Cup terug naar het oorspronkelijke format, zoals het tot 2017 de gewoonte was. Toen werd de Afrika Cup in Gabon in januari en februari gehouden.

Volgens de Kameroense bond wordt opnieuw geschoven met de data “vanwege de meteorologische omstandigheden in Kameroen”.