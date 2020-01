Nederland wil af van ‘Holland’, tot ergernis van Nederlanders: “Oplossing voor een probleem dat niet bestaat”

Nederland wil af van Holland. Neen, niet van de provincies Noord- en Zuid-Holland, maar wel van de naam die in grote delen van de wereld wordt gebruikt als synoniem voor het hele land. Omdat niet enkel Amsterdammers en Rotterdammers belangrijk zijn. En omdat het land vooral bétere toeristen wil aantrekken. Al vinden sommige Nederlanders de bijhorende reclamecampagne “een oplossing voor een probleem dat eigenlijk niet bestaat”. Of in de woorden van onze columnist Nico Dijkshoorn: “Ik kan werkelijk niet bevatten dat je trots bent op de plek waar je toevallig uit je moeder bent gevallen.”