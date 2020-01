Zweedse legerofficier raakt met vervalst CV op militair hoofdkwartier NAVO in België

Een officier van het Zweedse leger is met een vervalst CV tot bij de Zweedse vertegenwoordiging op het militaire hoofdkwartier van de NAVO nabij Bergen geraakt. Dat meldt de Zweedse pers woensdag. Het Zweedse leger heeft een onderzoek geopend na de onthullingen.

Volgens de krant Dagens Nyheter (DN) had de man gelogen over zijn ervaring en een diplomatie van de officiersschool vervalst. Gedurende meer dan tien jaar was hij in dienst van het Zweedse leger en bekleedde hij verschillende hoge posten. Hij werd zo officier in de generale staf op het Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) van de NAVO nabij Bergen.

Het Zweedse leger erkende dat de man, van wie de identiteit niet is onthuld, foutief was tewerkgesteld. “De persoon heeft gewerkt als Zweedse verbindingsofficier en met een informaticasysteem dat gebruikt werd in het kader van militaire operaties waarvoor de Zweedse strijdkrachten over personeel beschikken”, aldus de autoriteiten in een persbericht. De NAVO is maandag op de hoogte gebracht van de situatie.

Volgens de informatie van Dagens Nyheter was de officier aangesteld om in 2012 en 2013 te werken met het informaticasysteem AMN (Afghanistan Mission Network) van de NAVO, een systeem dat 48 landen gebruikten om informatie over inlichtingen, observatie en verkenningen te delen. Dat systeem bestaat nu niet meer.

De officier behaalde de graad van majoor, zonder de verplichte opleiding te bevestigen, en is tijdelijk gepromoveerd om te dienen op het kwartier, aldus de krant. In 2019 werd hij nog uitgekozen om het Zweedse contingent te integreren in de VN-missie in Mali (MINUSMA).

Zweden is geen NAVO-lid, maar is wel een partner van de verdragsorganisatie.