Lichtervelde -

De Vlaamse dienst Dierenwelzijn heeft dinsdag bij een nog vrij jonge landbouwer in Lichtervelde eenenzeventig runderen in beslag genomen. De koeien waren ernstig ondervoed. “Dit is heel uitzonderlijk”, aldus Brigitte Borgmans van de Vlaamse Dienst Dierenwelzijn.