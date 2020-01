Artikels over impeachment Donald Trump mogen naar de Senaat: afzettingsproces kan volgende week beginnen

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag zoals verwacht ingestemd met het versturen van de impeachmentartikels tegen president Donald Trump, zo was rechtstreeks op nieuwszender CNN te volgen. Daarmee ligt de weg open voor een aftzettingsproces in de Hoge Vergadering.

LEES OOK. 7 “impeachmentmanagers” benoemd in procedure tegen Donald Trump

Er stemden 228 afgevaardigden voor en 193 tegen. Er heeft één Democraat tegengestemd, Collin Peterson die voor de staat Minnesota zetelt.

Formeel keurde het Huis een resolutie goed die de eerder op de dag bekendgemaakte impeachmentmanagers formeel aanduidt. De resolutie maakt ook geld vrij voor het proces in de Senaat. Die zeven de facto aanklagers stappen letterlijk om 23 uur Belgische tijd samen met functionarissen van het Huis in een soort processie naar de Senaat om daar de impeachmentartikels af te geven. Na afgifte aan de secretaris van de Senaat keren ze naar het Huis terug.

De volgende stap is dat de Senaat een aantal praktische schikkingen treft, wat vermoedelijk niet meer woensdag zou gebeuren. Het afzettingsproces zou volgende week dinsdag kunnen beginnen.

Of de Republikein Donald Trump al dan niet trouwe bondgenoten in de Senaat als “advocaten” onder de arm zal nemen, is nog onduidelijk. Het Witte Huis zou het team verdedigers “snel” bekendmaken.

Dat het effectief tot een afzetting komt, is weinig waarschijnlijk want de partijgenoten van Trump hebben in de Senaat de meerderheid. Met name 53 van de 100 zetels.

Het door de Democraten gecontroleerde Huis stemde vier weken geleden voor een impeachment (”inbeschuldigingstelling”) van de Republikeinse president Donald Trump wegens machtsmisbruik en obstructie van het Congres.

Op 3 februari vinden de eerste voorverkiezingen voor het Witte Huis plaats, de caucus van Iowa. Daags nadien staat de presidentiële State of the Union op de agenda.

Overigens zetelen vier van de twaalf resterende Democratische presidentskandidaten in de Senaat. Zij zullen er ook juryleden zijn in het proces.