Geëvacueerde bewoners mogen weer naar huis: “Ik zat in de zetel en plots scheurden de muren”

Hemiksem - Tien bewoners van een flatgebouw en een huis in de Bredestraat in Hemiksem zijn woensdagavond in allerijl ontruimd toen er plots barsten en scheuren ontstonden in de muren van hun woningen. De brandweer zocht tot ’s avonds laat naar de oorzaak van het euvel. De bewoners kregen te horen dat ze de nacht in hun eigen woning mochten doorbrengen.

Het waren bewoners van een gebouw met vijf flats die merkten dat woensdagavond iets mis was. “Ik zat in de zetel toen ik plots hevig gekraak hoorde. In de muur verschenen barsten en scheuren. Het was echt schrikken”, vertelt één van de bewoners.

Onmiddellijk werden ook de andere bewoners en de bewoner van het aanpalende huis gealarmeerd. “Toen ze me vertelden over de scheuren, ging ik mijn muren inspecteren en zag ik dat er ook in mijn muren barsten waren gekomen”, zegt de man. “Ik zou niet weten wat de oorzaak is. Als ik buiten voor mijn huis sta, zie ik ook dat er een scheurtje van één of twee millimeter gaapt tussen het voetpad en de eigenlijke gevel. Dit weekend was dat zeker nog niet het geval.”

Ingenieur

Brandweer en politie namen geen enkel risico en besloten om de bewoners te evacueren. “Zolang we niet weten wat er mis is, willen we het zekere voor het onzekere nemen. Een stabiliteitsingenieur is woensdagavond nog een onderzoek gestart om te kijken of de stabiliteit van de gebouwen gegarandeerd kan worden”, reageert brandweerkapitein Dirk Mees van hulpverleningszone Rivierenland.

Sommige bewoners werden opgevangen bij buren, anderen konden terecht in de brandweerkazerne van Hemiksem. “Er werd naar een noodoplossing voor ’s nachts gezocht maar uiteindelijk kwam woensdagavond omstreeks 22u het verlossende bericht dat iedereen terug naar huis mocht”, zei Joris Van Camp van politiezone Rupel.

Wat de oorzaak precies was, kon gisteravond nog niet worden meegedeeld. Er werd tot laat verder gezocht en ook donderdag zal er verder naar de oorzaak worden gespeurd. De brandweer brak onder meer enkele stenen van het voetpad uit om te kijken of er zich geen ondergrond waterlek had voorgedaan. Ook een grote rioolput werd geopend om te kijken of er daar iets loos mee was. Met een gasdetectietoestel werden metingen uitgevoerd om zeker te zijn dat er zich nergens een gaslek voordeed. Sommige omwonenden dachten dan weer dat ondergrondse boorwerken iets met de verzakking en scheuren te maken hadden. Die werken vonden evenwel aan de overkant van de straat plaats en nog een heel eind van de getroffen gebouwen. Het leek er niet op dat die iets met de schade te maken hadden.

De politie stelde woensdagavond een veiligheidsperimeter rond het appartementsgebouw en de woning in. Het voet- en fietspad werden afgesloten.