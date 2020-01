Michael Verschueren praat voor het eerst na paleisrevolutie bij Anderlecht: “Uiteindelijk is er niet zo veel aan de hand”

Er was dinsdagavond al een tweetje: #TrustTheProcess. Maar woensdag op de rode loper van de Gouden Schoen reageerde Michael Verschueren voor het eerst op de paleisrevolutie bij Anderlecht. “Ik heb nog heel veel steun van de Raad van Bestuur.”

LEES OOK. De drie valkuilen voor Karel Van Eetvelt bij Anderlecht, die bedrijfsleven inruilde voor voetbal: “Al te gevoelig mag je niet zijn”

Hij is nog niet weg bij Anderlecht, Michael Verschueren. De sportieve baas bij Anderlecht werd dinsdag wat vergeten toen paars-wit zijn nieuwe organigram voorstelde. Verschueren bleef daarin wel de sportieve leiding in handen houden, dat hij bij een matige wintermercato op termijn plaats zou moeten ruimen, leek waarschijnlijk.

“Ik vind dat het allemaal wat uitvergroot werd”, zegt hij nu. “Uiteindelijk is er niet zo veel aan de hand. Dinsdag was gewoon een vage dag. Maar dat is ook logisch. Met Karel Van Eetvelt is er een CEO gekomen die tijd moet nemen om onze organisatie te leren kennen.“

Twee uur vergaderen met Van Eetvelt

Diezelfde Van Eetvelt kon dinsdag geen hapklaar antwoord geven op wat nu exact de rol van Verschueren zou worden. “Nogmaals, dat is logisch. Maar als dat gebeurt, wordt er al heel snel van gemaakt dat ik mijn job niet meer zal hebben. Wel, ik heb woensdagmorgen twee uur samengezeten met onze toekomstige CEO, alles is top verlopen, ons plan blijft en ik zal dat blijven uitvoeren. Bovendien kan ik zeggen dat ik nog heel veel steun geniet van de Raad van Bestuur.” Verschueren gaat de komende maand door met de spelerskern van Anderlecht uit te kuisen. “Er zijn jongens voor wie er een oplossing gevonden moet worden, dat klopt. Maar we moeten ook de juiste versterkingen binnenhalen, dat is ook belangrijk. Kijk, ik ben er dag en nacht mee bezig: de oplossingen zullen gevonden worden.”