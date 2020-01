Schalke 04 huurt verdediger Todibo van Barcelona

Verdediger Jean-Clair Todibo van FC Barcelona maakt het seizoen op huurbasis af bij Schalke 04. De Duitse club betaalt voor hem een bedrag van 1,5 miljoen euro en neemt ook zijn salariskosten over. Schalke kan de 20-jarige Fransman aan het einde van het seizoen voor een bedrag van 25 miljoen euro kopen, plus maximaal 5 miljoen euro aan variabele bonussen. Barça heeft een terugkoopoptie van 50 miljoen euro bedongen, met maximaal 10 miljoen euro aan extra vergoedingen.

Todibo ruilde Toulouse in januari 2019 voor Barcelona. Hij kwam sindsdien vijf keer voor de Spaanse ploeg in actie, onder meer in de Champions League.