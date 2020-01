Tweede Gouden Schoen voor Hans Vanaken of toch Dieumerci Mbokani? “Het gevoel is dit jaar toch anders”

Hans Vanaken of Dieumerci Mbokani: dat is woensdag in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs de inzet van het 66e gala van de Gouden Schoen. Beiden hebben al een Gouden Schoen op de kast staan. Vanaken werd vorig jaar bekroond, Mbokani won zijn Schoen in 2012.

LEES OOK. Voetballers, glitter én Miss België op de rode loper van de Gouden Schoen: bekijk hier de mooiste beelden

“Als ik hem voor de tweede keer mee naar huis mag nemen, zal ik natuurlijk enorm trots zijn. We zullen zien wat het geeft”, vertelde Vanaken voor het gala op de rode loper. “Ik weet dat ik een van de favorieten ben. Vorig jaar was het gevoel wel anders: toen was ik toch zekerder dat ik wel zou winnen. De uitdagers zullen dit jaar toch wat dichter zitten. Het wordt dus afwachten. Dieu is een ongelooflijke goeie spits, een van de beste in België. Antwerp zou het zonder hem heel moeilijk hebben, hij is heel belangrijk voor hen. Als hij vandaag zou winnen, zou dat volkomen terecht zijn. Elke ploeg kan een type als Mbokani gebruiken.”

Mbokani zelf blijft er rustig onder. In 2012 gierden de zenuwen hem nog door de keel. “Ik hoop er natuurlijk op. Maar als ik niet win, zal ik daar niets van maken. Zo simpel is het”, aldus Mbokani. “Zo’n prijs is wel een mooie bekroning voor een speler. Het zou mooi zijn als ik voor de tweede keer in België verkozen word tot beste voetballer, maar het zal op zich niets veranderen. Ik ken mijn eigen kwaliteiten.”

LEES OOK. De stemmen van onze voetbalredactie onthuld: Mignolet of Mbokani wint de Gouden Schoen, Vanaken op slechts één puntje