Iran neemt nu ook Europa in het vizier : “Morgen kan de Europese soldaat in gevaar zijn”

De Iraanse president Hassan Rohani keert zich nu ook tegen Europa. “Momenteel is de Amerikaanse soldaat in de regio in gevaar, morgen kan de Europese soldaat in gevaar zijn”, waarschuwde hij. Een klein aantal Belgische militairen verblijft in Irak, Koeweit en Jordanië.

Rohani reageerde daarmee op de overlegprocedure die Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland hebben opgestart als reactie op inbreuken op de nucleaire deal. Op termijn kunnen die leiden tot het hernieuwen van sancties tegen het land en zelfs het schrappen van het akkoord, dat eerder al is verworpen door de VS.

Washington wil dat de EU dat voorbeeld volgt. Gisteren kreeg Boris Johnson te horen dat, als hij geen strengere houding aanneemt tegen Teheran, een Amerikaans-Britse handelsdeal in gevaar komt.

De Amerikaanse regering heeft naar verluidt ook gedreigd met importheffingen van 25 procent op Europese auto’s als Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk niet met formele beschuldigingen zouden komen richting Iran. Dat meldt The Washington Post op basis van ingewijden. Al zou het niet duidelijk zijn of de Amerikaanse dreigementen in Europa ook echt nodig waren: mogelijk waren Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk toch al van plan om Iran in staat van beschuldiging te stellen.

De Amerikaanse ambassadeur in Duitsland, Richard Grenell, spreekt het bericht van de krant tegen. Volgens hem zou het verhaal “fake news” zijn, zo liet hij weten via Twitter.

Spanningen

Sinds de dood van de Iraanse generaal Soleimani lopen de spanningen in de regio hoog op. Dinsdagavond kwamen er opnieuw raketten neer in de buurt van een Amerikaanse basis in Irak. Ook in het land zelf is het uitzonderlijk onrustig na het “bij vergissing” neerhalen van een Oekraïens passagiersvliegtuig door de Revolutionaire Garde. Het leidt niet alleen tot ongezien straatprotest en kritiek in de media maar ook tot gerommel binnen de machtsstructuren. Aangekondigd werd dat de hoogste geestelijke leider Khameini in het vrijdaggebed zal voorgaan. Dat is acht jaar geleden en gebeurt alleen op zware crisismomenten.

