Pater Jef werd gewurgd voor wat kleingeld: “Dat hij op zo’n gruwelijke manier moest gaan, is pure ellende”

Waregem -

In Zuid-Afrika is de gelauwerde missionaris Jeff Hollanders (83) door overvallers om het leven gebracht. De Vlaming bouwde in zijn dorp tientallen kerken en scholen, en werd voor zijn onophoudelijk werk op handen gedragen. Maar overvallers hebben hem voor wat kleingeld gekneveld en gewurgd met een koord. “Jeff deed álles voor zijn mensen. Ongelooflijk triest dat dit zijn lot is”, reageert zijn beste vriend en pater oblaat Donaat Bohé.