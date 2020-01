En dan valt er plots een varken uit de lucht in je zwembad: steenrijke zakenman slachtoffer van onsmakelijke “mop”

De Argentijnse Frederico Alvarez Castillo, een 60-jarige zakenman, is het slachtoffer geworden van een wansmakelijke grap. Uit het niets kwam er uit een helikopter een dood varken in zijn zwembad gevallen. “Ben vastberaden om de daders te vinden”, klinkt het.

Castillo zat rustig met zijn gezin in zijn huis toen ze plots een luide knal hoorden. “We gingen meteen buiten kijken en zagen dat er iets in het zwembad was gevallen”, aldus de eigenaar van kledinglijn Etiqueta Negra. “Even later zagen we dat het om een varken ging.”

Het is nog niet duidelijk wie dit gedaan heeft en waarom, maar Castillo is naar eigen zeggen vastberaden om de daders te vinden. Lokale Argentijnse media speculeren dat het vrienden zouden zijn van het miljonairskoppel die de grap hebben uitgehaald.

