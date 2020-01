Spookvader Ruinerwold beschrijft tot in detail hoe hij eigen kinderen mishandelde: soms gebruikte de man zelfs een “ritueel zwaard”

Het was elke keer weer een ware nachtmerrie voor zijn kinderen. Wanneer Gerrit Jan van D. er weer eens van overtuigd was dat ze bezeten waren door duivelse geesten, hing geweld in de lucht. Bij sommige bestraffingen gebruikte hij zijn rituele zwaard.

Eind deze week verschijnt het boek ‘Spookhoeve Ruinerwold’. Daarin wordt de bizarre levensloop beschreven van hoofdverdachte Gerrit Jan van D., de vader die zes kinderen negen jaar opsloot in een afgelegen boerderij in het Drentse dorp.

De kinderen hebben bij de politie verklaringen afgelegd over de mishandelingen, maar Van D. heeft jaren eerder ook zelf beschreven hoe hij zijn kinderen – in zijn ogen – bevrijdde van boze geesten.

Een van de mishandelingen gebeurde vroeg in de ochtend, nadat Gerrit Jan een nachtmerrie had gehad. Hij beschouwde de angstdroom als teken dat hij zich moest verdedigen tegen een aanval van boze geesten. Hij pakte zijn spirituele slagwapen, een zwaard, en maakte een van zijn kinderen wakker, vastberaden om al het slechte in hem te vernietigen.

Dit is een van de passages uit het boek:

Ik heb hem getuchtigd met woorden omdat hij zo’n slechte geest had

En sloeg hem een paar keer met mijn geestelijk zwaard

Ik voelde dat er iets in hem zat

Door hem geestelijk te slaan, dood ik meestal de geesten in hem

Maar er gebeurde niets en hij zag er nog steeds erg arrogant en vreemd uit

Toen zag ik een heel klein wezen, geestelijk, in zijn hoofd kruipen

Ongeveer 1 centimeter in diameter en rond

Terwijl ik met hem bleef praten, ving ik het wezen heel snel met mijn hand

Ik heb zijn hoofd niet aangeraakt

Maar toen ik het wezen ving, viel hij bewusteloos

Ik had het wezen in mijn hand en bestudeerde het nadat ik het had gedood met mijn spirituele zwaard

Nadat ik dat wezen had ontdekt, vernietigde God hen allemaal en vertelde me dat er vele, vele miljarden van waren

Verklaring

Van D. had zijn kind gered van het kwaad, daarvan was hij overtuigd. Maar zelf zag zijn kroost dat heel anders. Voor de kinderen was het niets minder dan een afschuwelijke mishandeling, blijkt uit de verklaring die een van hen gaf aan de politie. Het lijkt om dezelfde gebeurtenis te gaan:

“Slaan of in je keel knijpen tot je het bewustzijn verloor. Ik kan me dat herinneren doordat je dan weer bijkomt en het even niet meer goed weet in blinde paniek, desoriëntatie. Van (mijn broer) weet ik een keer dat het gebeurde. Hij werd van boven naar beneden gehaald en dat gebeurde toen in de gang. Ik zag dat hij zijn bewustzijn verloor. Dat deed mijn vader. We kwamen altijd wel weer snel bij. Dit is wel vaak gebeurd. Tientallen keren denk ik wel. In de twintig keer denk ik wel.’

“Onrein en besmet”

De 67-jarige vader wordt beschuldigd van (ook seksuele) mishandeling van zijn negen kinderen. Naast de rituele handelingen, die steevast werden beëindigd door middel van handoplegging, hadden ze te maken met onder andere het slaan en stompen op het hoofd, het trekken aan haren en ijskoude douches tot ze niet meer konden lopen. Kinderen die in zijn ogen onrein of besmet waren, kregen te maken met soms bizarre tuchtiging.

Ook liepen ze regelmatig rond met blauwe ogen en werden ze opgesloten in kasten of hokken. Hun vader gaven ze soms, uit angst, het gevoel dat ze dankbaar waren om straf te ondergaan voor hun zonden. Maar vaak hadden ze geen idee wat ze in zijn ogen hadden misdaan. Het kon uren of dagen duren voor ze weer in zijn genade werden aangenomen.

Niet alleen zijn eigen kroost moest het ontgelden. Ook zijn ’discipelen’ uit Oostenrijk kregen regelmatig te maken met het geweld van Cosmic Eagle (’Cosmische Adelaar’) zoals hij zichzelf ook wel noemde.

Opgetakeld

Een van de meest pijnlijke en schokkende gebeurtenissen is de optakeling van zijn discipel Hermann. Gerrit Jan en Hermann kennen elkaar sinds begin jaren tachtig en liggen al decennialang met elkaar overhoop. In 2009 kwam dat tot een uitbarsting toen de Oostenrijkse ingenieur het waagde zijn stem te verheffen tegen zijn Nederlandse leermeester. Er ontstond ruzie, er vielen klappen en omdat Gerrit Jan meende dat zijn leerling door boze geesten bezeten was, werd Hermann vastgebonden en opgetakeld aan een balk aan het plafond.

Daar bungelde hij uren, misschien zelfs dagenlang met zijn voeten van de grond. Hij kwam kreupel weer naar beneden. Daarna werd hij wekenlang opgesloten in een keet, waarbij hij alleen honing en appels te eten kreeg. Zijn behoefte deed hij in een emmer die andere bewoners dan later uit het hok haalden. Uiteindelijk meende Gerrit Jan dat het kwaad was geweken. Hermann werd toen op de trein naar Wenen gezet. Ondanks het ernstige geweld bleef hij nog jaren trouw aan zijn Nederlandse leermeester.

“Geen commentaar”

Advocaat Robert Snorn van Gerrit Jan van D. zegt dat hij niet wil reageren. „Als ik al besluit om inhoudelijk te reageren, zal dat pas zijn nadat de zaak inhoudelijk is behandeld. Dat is naar mijn stellige overtuiging de juiste gang van zaken.”

Dinsdag is de eerste openbare zitting in de zaak-Ruinerwold. Van D. zal daar niet verschijnen, omdat hij nog altijd niet is verhoord. Hij is vanwege een hersenbloeding niet in staat om te praten, en zal dat mogelijk ook nooit meer kunnen.