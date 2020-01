Vlaamse kritiek op bestuurszitje burgemeester Close bij Anderlecht

Brussel - Niet iedereen is even opgetogen over het zitje dat Brussels burgemeester Philippe Close (PS) krijgt in de raad van bestuur van voetbalclub Anderlecht.

Fiscalist Michel Maus voorspelde dinsdag al problemen, en woensdag stak bij de Brusselse oppositiepartijen N-VA en CD&V al meteen felle kritiek de kop op. Zowel de christendemocraten als de Vlaams-nationalisten stellen zich serieuze vragen bij de onafhankelijkheid die Close als burgemeester aan de dag moet leggen.

“Ik ben verbaasd dat Philippe Close plots in een privébedrijf als RSC Anderlecht stapt. Laat ons vooral hopen dat dat in bepaalde dossiers – zoals het stadiondossier, subsidies, huurgelden – niet voor belangenvermenging zorgt,” zegt ex-minister Bianca Debaets (CD&V).

Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA) is nog scherper. Hij gelooft nooit dat Close nu nog onafhankelijk zal kunnen beslissen over het nieuwe stadion dat Anderlecht ergens in Brussel wil neerpoten.