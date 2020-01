Gewezen sportief directeur Luc Devroe wil KV Oostende redden met nieuwe Amerikaanse investeerder

De overname van KV Oostende draait uit op een Amerikaans duel. Na de Amerikanen die linken hebben met Crystal Palace deed nu ook een ander Amerikaans sportbedrijf een bod op KVO. Opvallend, die nieuwe partij werd aangebracht door Luc Devroe (54). De gewezen sportief directeur wil zijn oude club redden.

Op dit moment is Luc Devroe voetbalmakelaar. Sinds zijn ontslag bij Anderlecht werkt hij voor het bureau dat onder meer Kevin De Bruyne begeleidt. Zelf kan Devroe dus geen bod doen op KV Oostende, maar hij kan wel een investeerder aanbrengen. Volgens insiders gaat het ook om Amerikanen. Een bedrijf dat al actief is in de Amerikaanse sportwereld – basketbal, baseball, American football – en zich nu ook op het Europese voetbal wil storten. “Ik kan er niets over zeggen”, aldus Devroe zelf. “Of het Amerikanen zijn, laat ik in het midden.”

Zijn investeerder wil sowieso niet 100 procent van de KVO-aandelen kopen. Huidig voorzitter Frank Dierckens mag aanblijven met een minderheidsparticipatie. De onderhandelingen zijn volop aan de gang. Er is al een eerste bod op tafel gelegd en er was al een tegenvoorstel. Voor Dierckens draagt deze partij de absolute voorkeur weg. Veel meer dan die andere Amerikaanse investeerder, waarmee ondervoorzitter Gino Vanderhaeghen en CEO Patrick Orlans kwamen aanzetten. De investeringsmaatschappij van dat duo biedt 5,15 miljoen euro voor 100 procent van de aandelen, maar Dierckens vreest dat Oostende dan zijn ziel verkoopt.

En de KVO-president vreest nog meer. Zo vroeg hij zich al af hoe het kan dat de Amerikanen van Crystal Palace reeds een deal hebben met Marc Coucke over het aflossen van 6,2 miljoen euro schulden aan de miljardair en over de huur/aankoop van de tribune. Als KVO failliet gaat, verliest Coucke immers al zijn geld. Hij zal via via toch niet achter die koper zitten?

Degradatieduel

Daar zijn totaal geen bewijzen voor, maar bij de Amerikaanse partij van Luc Devroe heeft Dierckens wel de garantie dat Coucke er niet aan te pas komt. Devroe en Coucke zijn geen vrienden meer sinds hij hem ontsloeg als sportief directeur bij Anderlecht. Meer nog, de sympathie van Devroe voor Oostende is groot, want het is zijn ex-club. Sowieso stelde Dierckens voor zijn voorkeurspartij ook al een afbetalingsplan op voor de schulden en de tribunehuur aan Coucke. Vraag is of die laatste dat zal aanvaarden.

Vanavond is het nieuwjaarsreceptie bij KVO en dan wordt er misschien meer duidelijk. Voorlopig staan alle bestuursleden wel lijnrecht tegenover elkaar en maken de spelers zich ongerust over een dreigend faillissement. Drie dagen voor een cruciaal degradatieduel tegen Waasland-Beveren is dat uiteraard verre van ideaal.